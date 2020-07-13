ru
ua

Сім областей України не готові до ослаблення карантину

Автор: Игорь Литвиненко

Зі списку пропала Тернопільська, але додалася Харківська область

В Україні сім областей залишаються не готовими до послаблення карантину. Зі списку виключили Тернопільську, але включили Харківську область.

Популярні новини

Такі дані оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я.

Згідно зі списком, станом на ранок 13 липня, до послаблення не готові такі області:

  • Вінницька (перевищено показник динаміки);
  • Волинська (відсоток виявлення);
  • Донецька (охоплення тестування);
  • Закарпатська (завантаженість лікарняних ліжок і відсоток виявлення);
  • Рівненська (відсоток виявлення);
  • Харківська (відсоток виявлення);
  • Чернігівська (охоплення тестування)

Відзначимо, для ослаблення карантину області повинні відповідати чотирьом критеріям:

  • завантаженість місць в лікарнях менше 50%;
  • проведення більш 24 тестів на коронавірус на 100 тисяч населення;
  • відсоток виявлення COVID-19 повинен складати не менше 11%;
  • динаміка захворюваності повинна бути менше 10%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували значний спад нових випадків захворювання коронавірусом - 612; найбільше захворіло у Львівській, Рівненській та Закарпатській областях.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні заробили більшість кафе і ресторанів після ослаблення карантину.

Прогноз погоди
► Нідерланди подають в суд на Росію через катастрофу MH17 ► На підтримку Порошенка під суд вийшло 10 тисяч осіб
Читати всі новини