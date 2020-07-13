Сім областей України не готові до ослаблення карантину

В Україні сім областей залишаються не готовими до послаблення карантину. Зі списку виключили Тернопільську, але включили Харківську область.

Такі дані оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я.

Згідно зі списком, станом на ранок 13 липня, до послаблення не готові такі області:

Вінницька (перевищено показник динаміки);

Волинська (відсоток виявлення);

Донецька (охоплення тестування);

Закарпатська (завантаженість лікарняних ліжок і відсоток виявлення);

Рівненська (відсоток виявлення);

Харківська (відсоток виявлення);

Чернігівська (охоплення тестування)

Відзначимо, для ослаблення карантину області повинні відповідати чотирьом критеріям:

завантаженість місць в лікарнях менше 50%;

проведення більш 24 тестів на коронавірус на 100 тисяч населення;

відсоток виявлення COVID-19 повинен складати не менше 11%;

динаміка захворюваності повинна бути менше 10%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували значний спад нових випадків захворювання коронавірусом - 612; найбільше захворіло у Львівській, Рівненській та Закарпатській областях.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні заробили більшість кафе і ресторанів після ослаблення карантину.