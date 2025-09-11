ua en ru
Албания первой в мире назначила ИИ министром: что это значит

Четверг 11 сентября 2025 19:45
Албания первой в мире назначила ИИ министром: что это значит Албания первой в мире назначила виртуального министра на базе искусственного интеллекта (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Албания стала первой страной в мире, где появился министр, созданный из кода и алгоритмов. Новая виртуальная чиновница получила имя Диэлла (в переводе с албанского – "солнечный свет"). По словам премьер-министра Эди Рамы, она будет отвечать за весь процесс государственных закупок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico.

Первый робот в составе правительства

Рама еще летом намекал, что страна может однажды получить цифрового министра или даже премьер-министра на базе ИИ. Однако мало кто ожидал, что это произойдет так быстро.

В четверг на собрании Социалистической партии в Тиране, где премьер объявил о перестановках в правительстве, он представил Диэллу – первого робота в составе правительства.

"Диэлла – это первый член правительства, который физически отсутствует, но создан виртуально с помощью искусственного интеллекта", - заявил Рама.

По его словам, теперь решения о тендерах будут приниматься вне министерств – исключительно этой цифровой системой, что должно сделать процесс "100% некоррупционным и абсолютно прозрачным".

Диэлла уже знакома албанцам: она работает на платформе e-Albania, через которую граждане получают почти все госуслуги онлайн. У нее есть аватар в образе молодой девушки в национальной одежде. Новый виртуальный министр также будет оценивать тендеры и сможет "привлекать таланты со всего мира", ломая барьеры бюрократии.

Борьба с коррупцией и планы на ЕС

Албания долгие годы сталкивалась с коррупцией в сфере госзакупок, и Евросоюз регулярно указывал на это в отчетах о верховенстве права. Рама, переизбранный на четвертый срок в мае 2025 года, пообещал привести страну в ЕС к 2030 году.

