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В поселке под оккупированным Мелитополем прогремели взрывы

Иллюстративное фото: в поселке под оккупированным Мелитополем прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном поселке Акимовка Мелитопольского района Запорожской области сегодня, 8 августа, прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Во временно оккупированной Акимовке жители сообщают о столбах "бавовны", - написал городской глава. 

Фото: Акимовка на карте (нажмите, чтобы увеличить)

По его словам, детали инцидента пока еще неизвестны. 

Взрывы в оккупации

Напомним, последние несколько месяцев на временно оккупированной территории Украины часто гремят взрывы. Большинство из них связано с работой украинских защитников, которые бьют по местам сосредоточения врага, техники, а также складам с боеприпасами.

К примеру, 2 августа в центре Мелитополя гремели взрывы. Подробности происшествия тогда остались неизвестными. 

Также несколько недель назад во временно оккупированном Токмаке сообщали о четырех "прилетах"

 

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