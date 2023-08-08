В поселке под оккупированным Мелитополем прогремели взрывы

"Во временно оккупированной Акимовке жители сообщают о столбах "бавовны", - написал городской глава.

Фото: Акимовка на карте (нажмите, чтобы увеличить)

По его словам, детали инцидента пока еще неизвестны.

Взрывы в оккупации

Напомним, последние несколько месяцев на временно оккупированной территории Украины часто гремят взрывы. Большинство из них связано с работой украинских защитников, которые бьют по местам сосредоточения врага, техники, а также складам с боеприпасами.

К примеру, 2 августа в центре Мелитополя гремели взрывы. Подробности происшествия тогда остались неизвестными.

Также несколько недель назад во временно оккупированном Токмаке сообщали о четырех "прилетах".