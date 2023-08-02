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В центре Мелитополя слышны звуки взрывов

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Мелитополь, Среда 02 августа 2023 21:51
В центре Мелитополя слышны звуки взрывов Фото: взрывы в Мелитополе прогремели в центре города (t me kyiv_n)
Автор: Карина Левицкая

В оккупированном Мелитополе сегодня, 2 августа, раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Оккупантам в Мелитополе тревожно. Жалуются, что взорвалось в центре города", - сказал Федоров.

Он заявил, что выясняет подробности инцидента.

Ситуация в Мелитополе

Напомним, Мелитополь Запорожской области находится под российской оккупацией с первых недель полномасштабной войны. Россияне превратили город в свой "центр командования".

Однако в последнее время в Мелитополе участились взрывы, а среди оккупантов фиксируют тревожные настроения. Например, 11 и 12 июля в Мелитополе и соседних селах слышали взрывы.

Недавно Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщал, что российские войска стягивают на Запорожское направление технику. В оккупированном Мелитополе зафиксировали много вражеских бронированных машин "Тигр".

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