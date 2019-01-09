Представлення Селезньова як гравця "Малаги" перенесли

Фото: Євген Селезньов (akhisarspor.com.tr)

Презентація футболіста відкладена через розбіжності з "Акхісар"

Представлення українського нападаючого Євгена Селезньова як гравця "Малаги" відкладається. За інформацією La Opinion de Malaga, презентацію футболіста перенесли на завтра, 10 січня, через певні розбіжності іспанського клубу з турецьким "Акхісар Белідіе".

У клубі сподіваються, що 33-річний гравець зможе взяти участь в найближчому матчі з "Сарагосою", який відбудеться 13 січня.

Раніше повідомлялося, що Селезньов, який прибув в Малагу 5 січня, успішно пройшов медогляд. Контракт буде підписаний до кінця сезону з можливістю пролонгації ще на два роки.

Нагадаємо, Євген Селезньов був близький до переходу в стамбульський "Галатасарай".