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Ізраїль обстріляв сектор Газа у відповідь на ракети

Новини » Надзвичайні події     08.12.2019 - 10:54
Ізраїль обстріляв сектор Газа у відповідь на ракети
Ілюстративне фото (flickr.com/idfonline)

З сектора Газа в бік Ізраїлю запустили 3 ракети

Ввечері суботи, 7 грудня, з території сектору Газа в бік Ізраїлю було випущено 3 ракети, у відповідь ізраїльська авіація завдала ударів по позиціям ХАМАС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

Як повідомляється, в бік ізраїльських населених пунктів було випущено 3 ракети з території сектору Газа. Ракети було перехоплено комплексами протиповітряної оборони.

У відповідь винищувачі та штурмовики повітряно-військових сил Ізраїлю завдали серії ударів по позиціям палестинського угрупування ХАМАС у секторі Газа.

Ізраїль обстріляв сектор Газа у відповідь на ракети

Нагадаємо, ввечері 26 листопада ізраїльська армія повідомила, що по території Ізраїлю запустили дві ракети з сектора Газа. Одну ракету збили. Після ракетного обстрілу Авіація ізраїльської армії атакувала кілька цілей терористичної організації ХАМАС у південній частині сектора Газа. Перед цією атакою прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв жорстку відповідь на ракетний обстріл.

Також РБК-Україна писало, що 12 листопада між Ізраїлем і палестинськими бойовиками поновилися бойові дії. Тоді в результаті ударів ізраїльської армії по об'єктах інфраструктури палестинських бойовиків загинули понад 30 людей, мінімум третина з яких - мирні жителі.

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