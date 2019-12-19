З сектора Газа випустили ракету по Ізраїлю

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Про постраждалих не повідомляється

Палестинські бойовики випустили ракету з сектора Газа по території Ізраїлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

Повідомляється, що обстріл ізраїльської території стався близько 20:00 по Києву. Сирени попередження про ракетний обстріл спрацювали в кібуці Кфар-Аза, що поблизу кордону з сектором Газа.

"Сьогодні вдруге з Гази було випущено ракети по ізраїльських цивільних осіб", - повідомили в Армії оборони Ізраїлю.

Також ракетний обстріл ізраїльської території стався в ніч на 19 грудня. У відповідь на випущену ракету ізраїльські винищувачі завдали удару по місцю виробництва зброї ХАМАС в Газі.

Про постраждалих в результаті обстрілу не повідомляється.

Нагадаємо, увечері 7 грудня по території Ізраїлю було випущено 3 ракети з сектора Газу. Ракети були перехоплені комплексами протиповітряної оборони. У відповідь ізраїльська авіація завдала ударів по позиціях ХАМАС.

Пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про готовність піти на проведення масштабної військової операції в секторі Газа в разі продовження ракетного обстрілу території країни. При цьому Нетаньяху зазначив, що без припинення обстрілу Ізраїлю не буде починати переговори з палестинцями.