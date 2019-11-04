ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ізраїльський безпілотник обстріляли над сектором Газа

Новини » Надзвичайні події     04.11.2019 - 16:30
Ізраїльський безпілотник обстріляли над сектором Газа
Ілюстративне фото (flickr.com/idfonline)

Міністерство оборони Ізраїлю відмовилось коментувати ситуацію

Безпілотник Міністерства оборони Ізраїлю обстріляли над сектором Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на i24news.

В палестинському угруповуванні ХАМАС зазначили, що безпілотний літальний апарат був збитий на півночі сектору Газа.

"Міністерство оборони Ізраїлю відмовилось коментувати ситуацію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кілька днів тому Ізраїль здійснив серію авіаударів по об'єктам ХАМАС на території сектора Газа у відповідь на ракетний обстріл. Як повідомляється, у відповідь на ракетний обстріл, здійснений з території сектору Газа, ізраїльські військові завдали ударів по об'єктам ХАМАС. Зокрема, удари було здійснено по військово-морським силам та навчальним з'єднанням, об'єктам з виготовлення та зберігання зброї.

Крім того, ізраїльські військові оприлюднили відеозапис ударів по об'єктам ХАМАС в секторі Газа.

Раніше в Армії оборони Ізраїля заявили про запуск ракети з території сектора Газа. В збройних силах Ізраїля зазначили, що запуск ракети було здійснено майже після місяця відносного затишшя.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку вересня літаки Військово-повітряних сил Ізраїлю здійснили серію ударів по об'єктам ХАМАС в секторі Газа у відповідь не ракетний запуск. Удари було нанесено по заводу з виробництва зброї, військово-морського комплексу і тунелях.

Ізраїль здійснив авіаудари по сектору Газа Ізраїль заявив про запуск ракети з сектора Гази
Новини України Сектор ГазаІзраїль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся