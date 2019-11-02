Ізраїль здійснив авіаудари по сектору Газа

Ілюстративне фото (flickr.com/idfonline)

Напередодні з сектору Газа була запущена ракета

Ізраїль здійснив серію авіаударів по об'єктам ХАМАС на території сектора Газа у відповідь на ракетний обстріл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Армії оборони Ізраїля у Twitter.

Як повідомляється, у відповідь на ракетний обстріл, здійснений з території сектору Газа, ізраїльські військові завдали ударів по об'єктам ХАМАС. Зокрема, удари було здійснено по військово-морським силам та навчальним з'єднанням, об'єктам з виготовлення та зберігання зброї.

Крім того, ізраїльські військові оприлюднили відеозапис ударів по об'єктам ХАМАС в секторі Газа.

In response to rockets fired at Israel, we struck Hamas terror targets in Gaza including:



naval force & training compounds

compound with anti-missile simulator

weapon manufacturing & storage sites

underground infrastructures



Terror targets civilians

We target terror. pic.twitter.com/FkLUqWFGfm — Israel Defense Forces (@IDF) November 2, 2019

Нагадаємо, раніше в Армії оборони Ізраїля заявили про запуск ракети з території сектрора Газа. В збройних силах Ізраїля зазначили, що запуск ракети було здійснено майже після місяця відносного затишшя.

Додамо, на початку вересня літаки Військово-повітряних сил Ізраїлю здійснили серію ударів по об'єктам ХАМАС в секторі Газа у відповідь не ракетний запуск. Удари було нанесено по заводу з виробництва зброї, військово-морського комплексу і тунелях.