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Сектор Гази випустив ракети по Лоду: постраждали мирні жителі, є жертви

Автор: Наталья Скороход

Сектор Гази випустив ракети по ізраїльському місту Лоду. В результаті були поранені мирні жителі, є загиблі.

Про це повідомляє Times of Israel.

Повідомляється, що ракети потрапили в житловий будинок та в автомобіль в Лоді.

У поліції уточнили, що в результаті прямого удару по автомобілю в місті Лод загинули дві людини. Ще один мирний житель отримав важке поранення.

Відомо, що загиблими виявилися 40-річна жінка і 7-річна дівчинка. Жінка загинула відразу, а дівчинка померла після того, як потрапила в лікарню.

Мер Лода Яір Ревіво уточнив, що загиблі були вихідцями з арабської громади.

Також в результаті прямого попадання був важко поранений третій чоловік. Поліція закликає людей залишатися біля бомбосховищ.

Крім того, ще дві людини отримали серйозні поранення в результаті попадання ракети в їх будинок в місті Лод.

За даними Служби порятунку, вони були евакуйовані в лікарню Assaf Harofeh. Одна людина перебуває в критичному стані, а інша - у важкому.

Мер міста Лоду Яір Ревіво закликав жителів припинити сутички.

"Ракети ХАМАС не роблять відмінностей між євреями і арабами»" - сказав Ревіво.

Він також закликав арабських жителів припинити протести.

"На наступний день нам все одно доведеться жити тут разом", - сказав мер міста.

Також відомо, що ще одна ракета потрапила в будинок в місті Йехуд, на північ від аеропорту Бен-Гуріон. Рятувальники кажуть, що сім'ю, яка жила в будинку, врятувало бомбосховище.

Нагадаємо, центр Ізраїлю знову обстріляли ракетами з Сектора Гази. Це сталося після того, як Ізраїль випустив ракети у відповідь на обстріл Тель-Авіва.

Раніше повідомлялося, що у Секторі Гази зруйнували багатоповерховий будинок. Там розташовувалися житлові квартири, підприємства і Стоматологічна клініка.

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