Секретный релиз от Google: новое приложение превратит хаотичные мысли в профессиональные отчеты

"Осмысление" вместо обычной транскрипции

Главная особенность "Eloquent" - способность понимать намерение говорящего, а не просто фиксировать звуки. Приложение автоматически распознает и удаляет запинки, самоисправления и слова-паразиты вроде "ум", "е-е-е" или "ну".

Процесс работает по принципу "offline-first": после загрузки необходимых моделей обработка голоса происходит непосредственно на смартфоне. Пользователи могут отключить облачный режим для полной приватности, поэтому конфиденциальная информация не покинет пределы устройства.

Ключевой функционал приложения:

Мгновенная "шлифовка" : ИИ автоматически убирает ошибки во время записи;

: ИИ автоматически убирает ошибки во время записи; Быстрое преобразование : специальные пресеты позволяют в один клик сделать текст "официальным", "коротким" или сформировать "ключевые тезисы";

: специальные пресеты позволяют в один клик сделать текст "официальным", "коротким" или сформировать "ключевые тезисы"; Глубокая персонализация : программа может импортировать специфические имена и жаргон из Gmail;

: программа может импортировать специфические имена и жаргон из Gmail; Профессиональная аналитика: приложение отслеживает скорость речи (количество слов в минуту) и сохраняет полную историю сессий с возможностью поиска.

Интерфейс приложения Eloquent. (Скриншот: TechCrunch)

Перспектива замены стандартной клавиатуры на Android

Хотя пока сервис доступен только для iPhone, в его описании уже появились детали будущей версии для Android. Ожидается, что там "Eloquent" получит статус клавиатуры по умолчанию - это позволит использовать интеллектуальную диктовку в любом поле ввода текста - от мессенджеров до корпоративных почтовых ящиков.

Также для пользователей Android готовят "плавающую кнопку", которая обеспечит мгновенный доступ к транскрипции с любого экрана. Если тестирование будет успешным, Google планирует внедрить функции диктовки в основную систему Android на глобальном уровне.