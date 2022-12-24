Секретность и высокий риск. WP рассказал, как готовился визит Зеленского в США

О планах визита знала только узкая группа представителей Белого дома и других высокопоставленных чиновников администрации.

Чтобы избежать утечек информации и других угроз безопасности, официальные лица США заявили, что большая часть общения с командой Зеленского происходила лично, а посол США Бриджит Бринк встречалась непосредственно с помощниками Зеленского в Киеве.

Всего за три дня до того до визита официальные лица Белого дома предупредили небольшую группу лидеров Конгресса, включая спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, чтобы они могли организовать его выступление на совместном заседании.

Зеленский использовал свои короткие встречи с Байденом и законодателями, чтобы доказать, что Украина способна сразу выиграть войну.

Зеленский использовал визит, в том числе, чтобы "заручиться поддержкой скептически настроенных законодателей и других американцев перед лицом ожесточенных зимних боев".

Как напоминает газета, Палата представителей вскоре перейдет под контроль Республиканской партии, некоторые представители которой выступают за снижение помощи Украине или за больший контроль. Сенатор-демократ Крис Мерфи, который присутствовал на выступлении Зеленского считает, что его слова подействовали. По мнению сенатора, Палата представителей поддержит сохранение финансирования Украины.

Как пишет WP, Зеленский в течение нескольких месяцев подтверждал Байдену готовность посетить США, однако ситуация в его стране не позволяла сделать это до декабря. Финальное решение было принято во время телефонного разговора с Джо Байденом 11 декабря.

Напомним, Зеленский по итогам визита заявил, что делегация возвращается из Вашингтона в Украину с хорошими результатами и именно с тем, что действительно поможет.

Все подробности визита Зеленского в США и переговоров с Байденом - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.