Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Секретные "ударные крылья" СБС перерезали маршрут россиян в глубоком тылу

23:20 26.05.2026 Вт
2 мин
Эффективность ударов Сил обороны подтверждается уничтоженной техникой врага
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Силы обороны уничтожают вражескую логистику на юге страны (Getty Images)

СБС совместно с Силами обороны Украины заблокировала логистический маршрут российских оккупантов Р-280 на юге Украины.

Речь идет о маршруте "Мариуполь - Мелитополь - Симферополь", где происходит масштабная охота на вражескую логистику.

"Приоритетные цели - военная техника и обеспечение оккупантов в их так называемом "глубоком тылу". Для этого мы применяем секретные ударные "крылья", которые ранее не фигурировали в публичном пространстве", - говорится в заявлении.

Украинские воины рассказали, что благодаря тесному взаимодействию с производителем удалось создать комплекс, идеально адаптированный именно под такие задачи.

"Эффективность работы системы подтверждена десятками уничтоженных российских грузовиков и топливозаправщиков. Масштаб потерь заставил командование РФ и оккупационные власти ограничить движение тяжелой техники по так называемой трассе "Новороссия", - говорится в заявлении.

412 бригада Nemesis отметила, что попытки россиян использовать полевые и грунтовые дороги для объезда оказываются напрасными, поскольку украинские дроны успешно обнаруживают и ликвидируют цели на любом ландшафте.

Напомним, командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди жестко обратился к белорусскому диктатору Александру Лукашенко и застуриг его от агрессивной риторики в адрес Украины.

Отметим, после серии атак беспилотников ряд крупнейших НПЗ в центральной части России сократил или полностью остановил производство топлива.

Российская ФедерацияСилы беспилотных системMiltechВойна в УкраинеДрони