Секретное оружие Цукерберга: Meta готовит четыре вида смарт-очков и ИИ-кулон

Что известно о новом ИИ-кулоне?

Разработка нательного ИИ-кулона стала логичным шагом для компании после покупки стартапа Limitless, который создал устройство в виде микрофона-клипсы. Девайс подключается через Bluetooth и непрерывно фиксирует все вокруг пользователя.

Главная задача нового гаджета - создавать автоматические текстовые расшифровки, короткие резюме встреч и формировать базу данных разговоров, в которой пользователь сможет быстро найти нужную информацию с помощью искусственного интеллекта ИИ.

Словом, Meta стремится создать "персональную суперинтеллектуальную систему", которая будет сопровождать пользователя ежедневно.

Четыре модели смарт-очков до конца года

Кроме кулона, компания готовит масштабное расширение своей линейки умных очков. Цель - выйти за пределы сотрудничества с брендами Ray-Ban и Oakley.

Согласно внутренним документам, релизы будут происходить по четкому графику:

Июнь - дебют гаджета под кодовым названием Modelo;

- дебют гаджета под кодовым названием Modelo; Осень - выход на рынок устройства Luna и обновленной версии RBM2 Refresh;

- выход на рынок устройства Luna и обновленной версии RBM2 Refresh; Декабрь - релиз премиальной модели Mojito VIP.

Все новинки будут работать на базе кастомизированных нейросетей компании и нового потребительского ИИ-агента Hatch, который сейчас находится на стадии активной разработки.

Платные подписки и борьба с убытками

Агрессивная стратегия Meta на рынке связана с огромными финансовыми потерями подразделения Reality Labs, которое отвечает за железо. Только за 2025 год департамент понес убытки в размере 19 миллиардов долларов.

Марк Цукерберг уже заявил инвесторам, что теперь подразделение будет полностью фокусироваться на очках и нательных устройствах, чтобы постепенно получить прибыль.

Для монетизации новых технологий Meta планирует запустить платную подписку Wearables for Work для бизнес-клиентов и коммерческое использование ИИ-агента Hatch.

Амбициозная цель компании на вторую половину 2026 года - продать 10 миллионов носимых устройств за счет расширения географии и привлечения крупных корпоративных клиентов.