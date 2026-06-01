Экономика Tech

Секретное оружие Цукерберга: Meta готовит четыре вида смарт-очков и ИИ-кулон

11:19 01.06.2026 Пн
2 мин
Новое устройство сможет записывать и анализировать все, что человек слышит или говорит в течение дня
aimg Ольга Завада
Meta готовит запуск платной подписки для новых смарт-очков (фото: Unsplash)

Meta разрабатывает умный кулон с поддержкой искусственного интеллекта и готовит к выпуску четыре новые модели смарт-очков до конца года. Тестирование секретного кулона начнется уже в ближайшие месяцы.

Что известно о новом ИИ-кулоне?

Разработка нательного ИИ-кулона стала логичным шагом для компании после покупки стартапа Limitless, который создал устройство в виде микрофона-клипсы. Девайс подключается через Bluetooth и непрерывно фиксирует все вокруг пользователя.

Главная задача нового гаджета - создавать автоматические текстовые расшифровки, короткие резюме встреч и формировать базу данных разговоров, в которой пользователь сможет быстро найти нужную информацию с помощью искусственного интеллекта ИИ.

Словом, Meta стремится создать "персональную суперинтеллектуальную систему", которая будет сопровождать пользователя ежедневно.

Четыре модели смарт-очков до конца года

Кроме кулона, компания готовит масштабное расширение своей линейки умных очков. Цель - выйти за пределы сотрудничества с брендами Ray-Ban и Oakley.

Согласно внутренним документам, релизы будут происходить по четкому графику:

  • Июнь - дебют гаджета под кодовым названием Modelo;
  • Осень - выход на рынок устройства Luna и обновленной версии RBM2 Refresh;
  • Декабрь - релиз премиальной модели Mojito VIP.

Все новинки будут работать на базе кастомизированных нейросетей компании и нового потребительского ИИ-агента Hatch, который сейчас находится на стадии активной разработки.

Платные подписки и борьба с убытками

Агрессивная стратегия Meta на рынке связана с огромными финансовыми потерями подразделения Reality Labs, которое отвечает за железо. Только за 2025 год департамент понес убытки в размере 19 миллиардов долларов.

Марк Цукерберг уже заявил инвесторам, что теперь подразделение будет полностью фокусироваться на очках и нательных устройствах, чтобы постепенно получить прибыль.

Для монетизации новых технологий Meta планирует запустить платную подписку Wearables for Work для бизнес-клиентов и коммерческое использование ИИ-агента Hatch.

Амбициозная цель компании на вторую половину 2026 года - продать 10 миллионов носимых устройств за счет расширения географии и привлечения крупных корпоративных клиентов.

