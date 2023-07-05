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Секретная служба США нашла в Белом доме кокаин: что известно

Фото: в Белом доме нашли кокаин (whitehouse.gov)
Автор: Максим Шушко

Белый порошок, обнаруженный в воскресенье Секретной службой в Белом доме США, оказался кокаином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Секретная служба Соединенных Штатов сообщила, что в воскресенье 2 июля обнаружила в рабочем помещении в Западном крыле Белого дома "неизвестный белый порошок". В связи с исследованием "неизвестного предмета" часть помещения закрыли.

Стоит отметить, что в Западном крыле расположены Овальный кабинет, комната кабинета министров, пресс-зона, кабинеты и рабочие места для персонала президента.

Издание утверждает, что в воскресенье президента США Джо Байдена в Белом доме не было. Он и его семья проводили выходные в резиденции Кэмп Дэвид и вернулись только во вторник утром.

"Пожарный департамент округа Колумбия был вызван для оценки и быстро определил, что предмет не опасен, расследуется причина и способ того, как вещество попало в Белый дом", - сказал представитель Секретной службы.

Источники Reuters утверждают, что белый порошок идентифицирован пожарной службой Вашингтона и чрезвычайными службами как кокаин.

Помощь Белого дома Украине

Соединенные Штаты, в конце июня, выделили для Украины очередной пакет военной помощи, его стоимость оценивается в 500 млн. долларов. Он стал 41-м с начала полномасштабного российского вторжения. Американские партнеры за время войны предоставили суммарно около 63 млрд долларов помощи.

Администрация Байдена выступила за дальнейшую поддержку Украины, чтобы сделать контрнаступление ВСУ гораздо более успешным и эффективным.

"Мы находимся в постоянном контакте с нашими украинскими коллегами", - отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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Белый дом