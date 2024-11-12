Секретарем Департамента внутренней безопасности США станет противница помощи ВСУ, - СМИ

Заявления Ноэм об Украине

В 2023 году Ноэм заявляла, что помощь Украине от США якобы является стратегической ошибкой.

Губернатор объясняла свою позицию тем, что действия Вашингтона якобы толкают Россию к сотрудничеству с Китаем, а это значит, что страна-агрессор сможет воспользоваться "большим арсеналом китайского оружия".

Также она заявляла, что за последние пять лет США потратили больше средств на помощь Украине, чем на американо-мексиканскую границу.

К слову, еще вчера, 11 ноября, стало известно, что послом США в ООН станет конгрессвумен Элиз Стефаник.

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