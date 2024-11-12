Секретарем Департаменту внутрішньої безпеки США стане противник допомоги ЗСУ, - ЗМІ

Заяви Ноем про Україну

2023 року Ноем заявляла, що допомога Україні від США нібито є стратегічною помилкою.

Губернатор пояснювала свою позицію тим, що дії Вашингтона нібито штовхають Росію до співпраці з Китаєм, а це означає, що країна-агресор зможе скористатися великим арсеналом китайської зброї.

Також вона заявляла, що протягом останніх п'яти років США витратили більше коштів на допомогу Україні, ніж на американо-мексиканський кордон.

До речі, ще вчора, 11 листопада, стало відомо, що послом США в ООН стане конгресвумен Еліз Стефанік.

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