Секретар РНБО: підприємство "Мотор Січ" невдовзі повернуть українському народу

На сьогодні прийнято рішення, що підприємство "Мотор Січ" у Запоріжжі буде повернуто у власність української держави. Це станеться найближчим часом
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу за результатами засідання Радбезу.
"Згідно з цим рішенням, підприємство "Мотор січ" буде повернуто українському народу - буде повернуто у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом", - заявив Данілов.
Він додав, що питання щодо підприємств оборонно-промислового комплексу, які "дивним чином" опинилися в приватних руках, будуть розглядатися окремо.
"Якщо підприємство є для нас стратегічно важливим, в законний спосіб ми будемо це робити з рештою підприємств", - наголосив секретар РНБО.
За його словами, це робиться для національної безпеки України, а люди, які інвестували в підприємства, будуть отримувати компенсації.
Нагадаємо, на початку березня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що найближчим часом до парламенту внесуть законопроект про націоналізацію ПАТ "Мотор Січ".
29 січня президент Володимир Зеленський ввів санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі". Санкції введені на три роки санкції проти громадянина Китаю Ван Цзина і трьох розташованих у Китаї компаній. У списку санкцій також компанія з Британських Віргінських островів.
31 січня Служба безпеки України провела слідчо-оперативні дії у Запоріжжі на місці, де мали відбутися збори акціонерів "Мотор Січ".
Після цих подій китайська сторона заявила, що Україна таким "варварським пограбуванням" виключила можливість мирного врегулювання ситуації навколо "Мотор Січ".
Як відомо, в середині лютого сума позову китайських акціонерів "Мотор Січі" до України по стягненню збитків у міжнародному арбітражі зросла до 3,6 млрд доларів.