Секретарь СНБО: предприятие "Мотор Сич" скоро вернут украинскому народу

На сегодня принято решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено в собственность украинского государства. Это произойдет в ближайшее время.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания Совбеза.
"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу - будет возвращено в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время", - заявил Данилов.
Он добавил, что вопрос в отношении предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые "странным образом" оказались в частных руках, будут рассматриваться отдельно.
"Если предприятие является для нас стратегически важным, законным способом мы будем это делать с остальными предприятий", - подчеркнул секретарь СНБО.
По его словам, это делается для национальной безопасности Украины, а люди, которые инвестировали в предприятия, будут получать компенсации.
Напомним, в начале марта глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что в ближайшее время в парламент внесут законопроект о национализации ПАО "Мотор Сич".
29 января президент Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи". Санкции введены на три года санкции против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В санкционном списке также компания с Британских Виргинских островов.
31 января Служба безопасности Украины провела следственно-оперативные действия в Запорожье на месте, где должно было состояться собрание акционеров "Мотор Сич".
После этих событий китайская сторона заявила, что Украина таким "варварским разграблением" исключила возможность мирного урегулирования ситуации вокруг "Мотор Сич".
Как известно, в середине февраля сумма иска китайских акционеров "Мотор Сичи" к Украине по взысканию убытков в международном арбитраже возросла до 3,6 млрд долларов.