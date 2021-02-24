Китайські інвестори "Мотор Січі" відповіли Мін'юсту: Україна не пропонувала врегулювання спору

Китайські акціонери ПАТ "Мотор Січ" направили протест проти публічних заяв Міністерства юстиції. У них зазначалося, що нібито китайська сторона відмовилася від мирного доарбітражного врегулювання спору.

Про це йдеться в заяві китайських інвесторів , розміщеній на інформаційному сайті для акціонерів підприємства.

У компанії заявляють, що насправді, все йде діаметрально протилежним чином - від переговорного врегулювання ситуації відмовилася українська сторона, не залишивши китайським акціонерам іншого шляху вирішення спору крім міжнародного арбітражу.

"5 лютого 2021 було опублікувало твердження Міністерства юстиції України про намагання міністерства домовитися з китайськими акціонерами ПАТ "Мотор Січ" про мирне вирішення інвестиційного спору, однак китайські інвестори наполягали на арбітраж. Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" здивовані такою заявою Міністерства юстиції України. Ця заява не відображає реальних обставин у суперечці", - сказано в офіційній заяві.

Китайські інвестори у своїй заяві також зазначили, що неодноразово повідомляли Міністерству юстиції України про свою готовність врегулювати інвестиційний спір мирним шляхом і запрошували Міністерство юстиції України, а також інші зацікавлені сторони до конструктивного діалогу.

"Попри максимальні зусилля китайських інвесторів мирно врегулювати інвестиційний спір, Міністерство юстиції України не надало інвесторам будь-яких можливих варіантів врегулювання спору. Щобільше, Міністерство юстиції України не надало відповідь по суті поданих інвесторами пропозицій. Тим самим Україна не залишила інвесторам іншого способу, ніж ініціювання міжнародного інвестиційного арбітражу для відшкодування завданих збитків у результаті порушення Україною міжнародно-правових зобов'язань. Китайські інвестори зберігали відкритість до подальшого обговорення з Міністерством юстиції України, однак, безпідставні санкції, що були накладені на деяких інвесторів, які не є конструктивними діями і являють собою подальше порушення міжнародних зобов'язань України", - сказано в заяві.