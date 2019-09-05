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Визначився аудитор "Укроборонпрому"

Новини » Суспільство    05.09.2019 - 15:46
Визначився аудитор "Укроборонпрому"
Ілюстративне фото (ukroboronprom.com.ua)

Аудитором "Укроборонпрому" стане компанія "Бейкер Тіллі Україна"

Аудитором державного концерну "Укроборонпром" стане компанія "Бейкер Тіллі Україна". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу "Прозорро".

За даними сервісу, держава готова була заплатити за аудит 32,5 млн гривень, але компанія-переможець погодилася провести його трохи більше ніж за 29 млн. Конкурент "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" оцінив свої послуги на 10 тис. гривень дорожче.

Зазначимо, питання аудиту "Укроборонпрому" почало активно обговорюватися в цьому році після того, як колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського викрили у причетності до розкрадань в оборонній сфері.

Нагадаємо, ще 17 квітня попередній президент Петро Порошенко заявляв, що аудит "Укроборонпрому" нібито почався.

"Аудит почався з того, що прийнято відповідне рішення РНБО, яким зобов'язали "Укроборонпром" надати необхідні документи, в тому числі мова йде про зняття грифа секретності, і відібрати тих аудиторів, які будуть мати доступ до державної таємниці", - підкреслив Порошенко.

Президентський указ про аудит "Укроборонпрому" був підписаний ще в середині березня після резонансного журналістського розслідування щодо корупційних схем.

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