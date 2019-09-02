ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Абромавічус прокоментував призначення гендиректором "Укроборонпрому" поза конкурсом

Новини » Політика    02.09.2019 - 20:31
Абромавічус прокоментував призначення гендиректором "Укроборонпрому" поза конкурсом
Фото: Айварас Абромавічус (УНІАН)

Абромавічус зазначив, що конкурс на голову "Укроборонпрому" оголосять до кінця 2019 року

Новопризначений генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичуз заявив, що в період конкурсного відбору в концерні почалися процеси, які могли мати негативні наслідки для національної безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу "Укроборонпрому".

За його словами, після інавгурації президент Володимир Зеленський звернувся до нього з проханням очолити наглядову раду концерну "Укроборонпром".

"Відразу після інавгурації президент України Володимир Зеленський звернувся до мене з проханням очолити наглядову раду концерну "Укроборонпром" і почати глибинну трансформацію компанії. За три неповні місяці роботи я відвідав більше 30 заводів і підприємств, що входять до складу "Укроборонпрому"... Мені вдалося поспілкувався з десятками директорів, у тому числі колишніх, і особисто зустрітися з колективами підприємств-учасників концерну. Це дозволило глибше вивчити і зрозуміти діяльність "Укроборонпрому" і на власні очі побачити проблеми галузі", - пояснив своє призначення Абромавічус.

Крім того, він зазначив, що і президент, і всі члени Наглядової ради концерну залишаються прихильниками конкурсного відбору гендиректора "Укроборонпрому", тому завдання буде втілено в життя. Конкурс буде оголошений до кінця 2019 року.

Як зазначається, серед першочергових завдань Абромавичуса є стабілізація щоденної роботи концерну, запуск процесу фінансового аудиту та здійснення кадрових ротацій серед топ-менеджменту концерну і підприємств, що входять до його складу.

Нагадаємо, раніше Айварас Абромавічус заявляв, що в Офісі президента України розглядають 7 кандидатур на посаду голови Державного концерну "Укроборонпром". Тоді він говорив, що мова йде про групу відомих топ-менеджерів з досвідом в машинобудуванні, авіації, фінансах та управлінні персоналом.

РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором "Укроборонпрому". Указ був оприлюднений 30 серпня.

Абромавичус призначений гендиректором "Укроборонпрому" НАБУ почало розслідування у справі Гладковського
Новини України Айварас АбромавічусУкроборонпром
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся