ua en ru
Чт, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Секрет украинских побед: NYT раскрыл систему, управляющую тысячами дронов

02:57 27.08.2026 Чт
3 мин
Американский генерал открыто признал: их армия пока только догоняет
aimg Екатерина Коваль
Секрет украинских побед: NYT раскрыл систему, управляющую тысячами дронов Фото: Delta стала "нервной системой" дроновой армии Украины (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинская система Delta объединяет данные из дронов, радиоперехватов и спутниковых снимков в одну платформу, которая обнаруживает и распределяет цели между тысячами разведывательных и ударных дронов. Именно эта технология в значительной степени помогла приостановить наступление России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Что такое Delta

Это украинская программа, которая собирает в одну систему видео с дронов, радиоперехвата и спутниковые снимки, а затем автоматически распределяет обнаруженные цели между тысячами разведывательных и ударных беспилотников. Фактически Delta создает многокилометровую "зону поражения", где все движущееся может обнаружить и поразить за считанные секунды.

Полковник Артем Мартыненко, курирующий разработку программы в Минобороны, назвал Delta "нервной системой" дроновой армии, которая помогла свести российское наступление почти насмарку.

Как она появилась

Систему разработала еще в 2014 году группа добровольцев Aerorozvidka, пытавшихся ускорить передачу данных с разведывательных дронов артиллеристам – раньше на это шли долгие радиопереговоры, и цели часто исчезали, пока до них доходила очередь.

Первоначально Delta была просто общей цифровой картой, а финансировала проект НАТО. Впрочем, массово внедрять систему армия начала только с началом полномасштабного вторжения 2022 года - именно с помощью Delta удалось вовремя обнаружить слабые места идущих на Киев российских колонн.

Чем это помогает на фронте

Система позволяет отслеживать цели во времени - офицеры видят, когда впервые засекли вражескую технику, сколько раз по ней избивали и кто именно, что помогает избегать повторных ударов по уже уничтоженным объектам. По словам командиров, это сократило время между обнаружением цели и ударом с примерно 20 минут до 3-5 минут.

Реакция США

Секретарь армии США Дэниел Дрисколл назвал систему "совершенно невероятной" и публично признал перед Сенатом, что американские войска пока лишь догоняют Украину - в отличие от Delta, их система еще не объединяет все дроны, датчики и средства поражения в единую сеть.

О технологическом преимуществе Украины НАТО узнало еще в прошлом году на учениях в Эстонии, где украинские дроновые подразделения фактически разгромили формирование Альянса в симуляциях.

Что дальше

Сейчас в Украине внедряют в Delta искусственный интеллект, тренируя алгоритмы на миллионах часов видео с дронов. Уже был разработан отдельный AI-ассистент SPECTR - своеобразный чат-бот для поля боя, который будет помогать командирам принимать решения быстрее при планировании атак.

Еще в 2024 г. она впервые в истории прошла проверку информационной безопасности по стандартам НАТО. В прошлом году министр обороны Денис Шмигаль подписал приказ о внедрении системы на всех уровнях сил обороны Украины, а уже осенью Delta стала ключевой платформой на масштабных учениях НАТО REPMUS 2025, координируя более 100 морских, подводных, наземных и воздушных беспилотников стран-участниц.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Украина Война в Украине
Новости
Редкий визит директора ЦРУ в Москву: в Newsweek назвали пять возможных причин
Редкий визит директора ЦРУ в Москву: в Newsweek назвали пять возможных причин
Аналитика
Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут
Роман Кот, Милан Лелич Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут