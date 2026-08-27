Секрет украинских побед: NYT раскрыл систему, управляющую тысячами дронов

Украинская система Delta объединяет данные из дронов, радиоперехватов и спутниковых снимков в одну платформу, которая обнаруживает и распределяет цели между тысячами разведывательных и ударных дронов. Именно эта технология в значительной степени помогла приостановить наступление России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Что такое Delta

Это украинская программа, которая собирает в одну систему видео с дронов, радиоперехвата и спутниковые снимки, а затем автоматически распределяет обнаруженные цели между тысячами разведывательных и ударных беспилотников. Фактически Delta создает многокилометровую "зону поражения", где все движущееся может обнаружить и поразить за считанные секунды.

Полковник Артем Мартыненко, курирующий разработку программы в Минобороны, назвал Delta "нервной системой" дроновой армии, которая помогла свести российское наступление почти насмарку.

Как она появилась

Систему разработала еще в 2014 году группа добровольцев Aerorozvidka, пытавшихся ускорить передачу данных с разведывательных дронов артиллеристам – раньше на это шли долгие радиопереговоры, и цели часто исчезали, пока до них доходила очередь.

Первоначально Delta была просто общей цифровой картой, а финансировала проект НАТО. Впрочем, массово внедрять систему армия начала только с началом полномасштабного вторжения 2022 года - именно с помощью Delta удалось вовремя обнаружить слабые места идущих на Киев российских колонн.

Чем это помогает на фронте

Система позволяет отслеживать цели во времени - офицеры видят, когда впервые засекли вражескую технику, сколько раз по ней избивали и кто именно, что помогает избегать повторных ударов по уже уничтоженным объектам. По словам командиров, это сократило время между обнаружением цели и ударом с примерно 20 минут до 3-5 минут.

Реакция США

Секретарь армии США Дэниел Дрисколл назвал систему "совершенно невероятной" и публично признал перед Сенатом, что американские войска пока лишь догоняют Украину - в отличие от Delta, их система еще не объединяет все дроны, датчики и средства поражения в единую сеть.

О технологическом преимуществе Украины НАТО узнало еще в прошлом году на учениях в Эстонии, где украинские дроновые подразделения фактически разгромили формирование Альянса в симуляциях.

Что дальше

Сейчас в Украине внедряют в Delta искусственный интеллект, тренируя алгоритмы на миллионах часов видео с дронов. Уже был разработан отдельный AI-ассистент SPECTR - своеобразный чат-бот для поля боя, который будет помогать командирам принимать решения быстрее при планировании атак.