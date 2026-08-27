Секрет українських перемог: NYT розкрив систему, яка керує тисячами дронів
Українська система Delta об'єднує дані з дронів, радіоперехоплень і супутникових знімків в одну платформу, яка виявляє й розподіляє цілі між тисячами розвідувальних і ударних дронів. Саме ця технологія значною мірою допомогла зупинити наступ Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Що таке Delta
Це українська програма, яка збирає в одну систему відео з дронів, радіоперехоплення й супутникові знімки, а потім автоматично розподіляє виявлені цілі між тисячами розвідувальних і ударних безпілотників. Фактично Delta створює багатокілометрову "зону ураження", де все, що рухається, можуть виявити й вразити за лічені секунди.
Полковник Артем Мартиненко, який курує розробку програми в Міноборони, назвав Delta "нервовою системою" дронової армії, що допомогла звести російський наступ майже нанівець.
Як вона з'явилася
Систему розробила ще у 2014 році група добровольців Aerorozvidka, які намагалися пришвидшити передачу даних з розвідувальних дронів артилеристам - раніше на це йшли довгі радіопереговори, і цілі часто зникали, поки до них доходила черга.
Спочатку Delta була просто спільною цифровою картою, а фінансувало проєкт НАТО. Утім масово впроваджувати систему армія почала лише з початком повномасштабного вторгнення 2022 року - саме за допомогою Delta вдалося вчасно виявити слабкі місця російських колон, що йшли на Київ.
Чим це допомагає на фронті
Система дозволяє відстежувати цілі в часі - офіцери бачать, коли вперше засікли ворожу техніку, скільки разів по ній били й хто саме, що допомагає уникати повторних ударів по вже знищених об'єктах. За словами командирів, це скоротило час між виявленням цілі та ударом з приблизно 20 хвилин до 3-5 хвилин.
Реакція США
Секретар армії США Деніел Дрісколл назвав систему "абсолютно неймовірною" і публічно визнав перед Сенатом, що американські війська поки лише наздоганяють Україну - на відміну від Delta, їхня система ще не об'єднує всі дрони, датчики й засоби ураження в єдину мережу.
Про технологічну перевагу України НАТО дізналося ще торік на навчаннях в Естонії, де українські дронові підрозділи фактично розгромили формування Альянсу в симуляціях.
Що далі
Зараз в Україні впроваджують у Delta штучний інтелект, тренуючи алгоритми на мільйонах годин відео з дронів. Уже розробили окремого AI-асистента SPECTR - своєрідний чат-бот для поля бою, який допомагатиме командирам ухвалювати рішення швидше під час планування атак.
Ще у 2024 році вона вперше в історії пройшла перевірку інформаційної безпеки за стандартами НАТО. Торік міністр оборони Денис Шмигаль підписав наказ про впровадження системи на всіх рівнях Сил оборони України, а вже восени Delta стала ключовою платформою на масштабних навчаннях НАТО REPMUS 2025, координуючи понад 100 морських, підводних, наземних і повітряних безпілотників країн-учасниць.