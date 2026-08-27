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Секрет українських перемог: NYT розкрив систему, яка керує тисячами дронів

02:57 27.08.2026 Чт
3 хв
Американський генерал відкрито визнав: їхня армія поки що лише наздоганяє
aimg Катерина Коваль
Секрет українських перемог: NYT розкрив систему, яка керує тисячами дронів Фото: Delta стала "нервовою системою" дронової армії України (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Українська система Delta об'єднує дані з дронів, радіоперехоплень і супутникових знімків в одну платформу, яка виявляє й розподіляє цілі між тисячами розвідувальних і ударних дронів. Саме ця технологія значною мірою допомогла зупинити наступ Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Що таке Delta

Це українська програма, яка збирає в одну систему відео з дронів, радіоперехоплення й супутникові знімки, а потім автоматично розподіляє виявлені цілі між тисячами розвідувальних і ударних безпілотників. Фактично Delta створює багатокілометрову "зону ураження", де все, що рухається, можуть виявити й вразити за лічені секунди.

Полковник Артем Мартиненко, який курує розробку програми в Міноборони, назвав Delta "нервовою системою" дронової армії, що допомогла звести російський наступ майже нанівець.

Як вона з'явилася

Систему розробила ще у 2014 році група добровольців Aerorozvidka, які намагалися пришвидшити передачу даних з розвідувальних дронів артилеристам - раніше на це йшли довгі радіопереговори, і цілі часто зникали, поки до них доходила черга.

Спочатку Delta була просто спільною цифровою картою, а фінансувало проєкт НАТО. Утім масово впроваджувати систему армія почала лише з початком повномасштабного вторгнення 2022 року - саме за допомогою Delta вдалося вчасно виявити слабкі місця російських колон, що йшли на Київ.

Чим це допомагає на фронті

Система дозволяє відстежувати цілі в часі - офіцери бачать, коли вперше засікли ворожу техніку, скільки разів по ній били й хто саме, що допомагає уникати повторних ударів по вже знищених об'єктах. За словами командирів, це скоротило час між виявленням цілі та ударом з приблизно 20 хвилин до 3-5 хвилин.

Реакція США

Секретар армії США Деніел Дрісколл назвав систему "абсолютно неймовірною" і публічно визнав перед Сенатом, що американські війська поки лише наздоганяють Україну - на відміну від Delta, їхня система ще не об'єднує всі дрони, датчики й засоби ураження в єдину мережу.

Про технологічну перевагу України НАТО дізналося ще торік на навчаннях в Естонії, де українські дронові підрозділи фактично розгромили формування Альянсу в симуляціях.

Що далі

Зараз в Україні впроваджують у Delta штучний інтелект, тренуючи алгоритми на мільйонах годин відео з дронів. Уже розробили окремого AI-асистента SPECTR - своєрідний чат-бот для поля бою, який допомагатиме командирам ухвалювати рішення швидше під час планування атак.

Ще у 2024 році вона вперше в історії пройшла перевірку інформаційної безпеки за стандартами НАТО. Торік міністр оборони Денис Шмигаль підписав наказ про впровадження системи на всіх рівнях Сил оборони України, а вже восени Delta стала ключовою платформою на масштабних навчаннях НАТО REPMUS 2025, координуючи понад 100 морських, підводних, наземних і повітряних безпілотників країн-учасниць.

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Сполучені Штати Америки Україна Війна в Україні
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