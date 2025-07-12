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Секрет сияющей кожи летом: жена Решетника показала простой макияж для отдыха

Суббота 12 июля 2025 15:34
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Секрет сияющей кожи летом: жена Решетника показала простой макияж для отдыха Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Жена популярного украинского ведущего Григория Решетника Кристина поделилась с подписчиками своим летним бьюти-образом - легким, натуральным и универсальным макияжем, который идеально подходит для отпуска.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

"Пляжный макияж" от Кристины Решетник

Ее подход к пляжному макияжу сосредоточен на создании природного, свежего вида с акцентом на сияние кожи и легким подчеркиванием глаз и губ. Главная идея - выглядеть ухоженно с минимальным использованием средств. Она выбрала продукты, которые подчеркивают ее загар и природную красоту.

Как сделать макияж, как у жены Решетника

Брови

Используем карандаш для бровей, чтобы заполнить пробелы и придать им формы. Цель - сделать их более выразительными, но сохранить естественный вид.

Глаза

Берем темный карандаш (коричневый или черный) для подвода верхнего века.

Кристина Решетник наносит его близко к линии роста ресниц, а затем немного растушевывает, чтобы создать мягкую тень, визуально увеличивающую густоту ресниц без четких линий. Это придает глазам выразительность, но выглядит очень натурально.

Ресницы

Наносим водостойкую тушь для ресниц, учитывая концепцию пляжного макияжа. Это делает ресницы длиннее и объемнее, открывая взгляд.

Губы

Используем карандаш для губ природного розово-бежевого оттенка, чтобы очертить контур и заполнить всю поверхность губ. Это придает губам более четкую форму и цвет.

Хайлайтер

Это ключевой продукт в "пляжном" макияже Кристины Решетник, который она называет универсальной вещью. Его можно наносить пальцами или кистью на:

  • уголки глаз - для более выразительного взгляда
  • под брови - чтобы подчеркнуть изгиб брови
  • верхнюю часть скул - для создания эффекта сияющей, "влажной" кожи, идеально смотрящейся на солнце
  • спинку и кончик носа - чтобы визуально скорректировать форму и добавить сияние
  • арку Купидона (над верхней губой) и на центр подбородка - для подчеркивания объема губ и общего сияния лица.

Хайлайтер подчеркивает загар и придает коже здоровый блеск.

Макияж Кристины Решетник - это пример того, как можно выглядеть свежо и красиво на пляже или летом без ощущения "тяжелого" макияжа. Основной упор делается на ухоженную, сияющую кожу и естественные, подчеркнутые черты лица.

Это идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть эффектно, но естественно в жаркое время года или во время отдыха.

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