Адель сбросила 45 кг: раскрыты 6 сенсационных секретов ее трансформации
Несколько лет назад певица Адель поразила всех своим похудением. Звезда сбросила целых 45 килограммов и показала невероятную силу воли.
РБК-Украина раскрывает 6 ключевых секретов, которые помогли Адель достичь феноменальной трансформации.
Какой диеты придерживалась Адель?
Одним из главных столпов ее похудения стала так называемая сиртфуд-диета (Sirtfood Diet). Эта диета сосредоточена на продуктах, которые активируют белки под названием сиртуины (sirtuins) в организме. Сиртуины играют ключевую роль в регуляции метаболизма, старения клеток и воспалительных процессов.
К продуктам, богатым сиртуинами, относятся:
-
Зеленый чай
-
Гречка
-
Черный шоколад (с высоким содержанием какао)
-
Красное вино
-
Цитрусовые
-
Грецкие орехи
-
Оливковое масло экстра вирджин
-
Рукола, капуста кале, лук, петрушка
На ранних этапах диеты предполагается ограничение калорий (около 1000-1500 ккал в день) с акцентом на смузи с сиртфуд-ингредиентами и небольшие приемы пищи.
Позже разрешается более свободный, но все еще осознанный рацион. Эта диета помогла Адель не только сбросить вес, но и, по ее словам, улучшить общее самочувствие и уровень энергии.
Кардиотренировки и силовые упражнения
Похудение Адель не было бы возможным без значительного увеличения физической активности. Она отдавала предпочтение кардиотренировкам, которые помогают сжигать калории и улучшать работу сердечно-сосудистой системы. Это могли быть бег, быстрая ходьба, езда на велосипеде или эллиптический тренажер.
Кроме того, певица включила в свою программу силовые тренировки. В отличие от распространенного мнения, силовые упражнения не делают женщин "громоздкими", а наоборот, помогают нарастить мышечную массу.
Мышцы, в свою очередь, сжигают больше калорий даже в состоянии покоя, что ускоряет метаболизм и способствует более эффективному снижению веса. Она работала с персональным тренером, что позволило ей правильно распределить нагрузку и избежать травм.
"Я надеюсь, что люди оценят тяжелую работу, которую Адель проделала, чтобы усовершенствовать себя только на пользу себе и своей семье. Она не похудела для того, чтобы выглядеть лучше. Она похудела не для того, чтобы заставить других чувствовать себя плохо. Она делает это для себя и для сына Анджело", - рассказывал об Адель ее тренер Пит Герачимо.
Адель после похудения (фото: instagram.com/adele)
Регулярные пешие прогулки
Одним из самых доступных, но в то же время эффективных инструментов в арсенале Адель стали ежедневные пешие прогулки. Она часто публиковала фотографии своих прогулок, показывая, как она наслаждается движением на свежем воздухе.
Ходьба - это отличный способ сжигать калории, улучшать настроение, снижать стресс и поддерживать общую активность, не перегружая суставы. Это также позволяет наслаждаться природой и уменьшать уровень кортизола, гормона стресса, который может способствовать набору веса.
Как похудела певица Адель (фото: instagram.com/adele)
Уменьшение потребления сахара и обработанных продуктов
Одним из важнейших шагов в трансформации Адель было резкое сокращение сахара и отказ от обработанных продуктов. Сахар, содержащийся в сладостях, газированных напитках, выпечке, является источником "пустых калорий", которые быстро превращаются в жир.
Обработанные продукты, такие как фаст-фуд, полуфабрикаты, содержат много трансжиров, натрия и искусственных добавок, что негативно влияет на метаболизм и способствует воспалению.
Переход на цельные, необработанные продукты - фрукты, овощи, белки, здоровые жиры - позволил ей контролировать калорийность, улучшить насыщение и обеспечить организм необходимыми питательными веществами.
Психологическое благополучие и снижение стресса
Адель открыто говорила о том, что ее похудение было не только о физическом виде, но и о ментальном здоровье. Она развелась с мужем и переживала сложный период.
Физическая активность и изменение образа жизни стали для нее способом справиться со стрессом, тревогой и улучшить свое настроение. Занятия спортом известны тем, что способствуют выработке эндорфинов - гормонов счастья.
Осознание того, что она делает что-то хорошее для себя, значительно улучшило ее психологическое состояние, что, в свою очередь, положительно повлияло на процесс похудения. Часто именно хронический стресс является причиной переедания и набора веса.
Певица имеет прекрасную фигуру (фото: instagram.com/adele)
Адель не спешила за быстрыми результатами
Важно понимать, что трансформация Адель не произошла за один день. Это был процесс, который требовал последовательности и терпения. Она постепенно внедряла изменения, не пытаясь достичь всего сразу. Вместо резких и изнурительных ограничений, она сосредотачивалась на создании новых, здоровых привычек, которые стали частью ее повседневной жизни.
Именно постепенность и непоколебимая последовательность позволили ей не только сбросить вес, но и поддерживать результаты, избегая "эффекта йо-йо".
Вас может заинтересовать
- Звезда Кардашьян сбросила 20 кг после родов благодаря этой диете
- Шэрон Стоун раскрыла два главных секрета красоты для женщин 40+, о которых стоит знать каждой
- Как Николь Кидман в 57 выглядит на 30
В материале использованы следующие источники: Daily Mail, Marie Claire, Marie Claire, Viva.