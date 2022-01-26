RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Сьогоднішні переговори в Парижі - реанімація нормандського формату, - Єрмак

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава офісу президента України Андрій Єрмак назвав сьогоднішню зустріч радників лідерів нормандської четвірки реанімацією цього переговорного формату. Він зазначив, що сторони провели ревізію минулих домовленостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Андрія Єрмака.

"Я б хотів сказати, що сам факт відновлення нормандського формату вже є позитивним сигналом. Я вважаю, що це реанімація нормандського формату", - сказав Єрмак.

Глава ВП наголосив, що після 8 років війни Україна довіряє лише реальним справам та результатам, а не лише розмовам. За його словами, у ході сьогоднішньої зустрічі було проведено ревізію попередніх домовленостей та їх статус.

"Я думаю, що всі сторони зробили висновки, щоб за два тижні прийти зі своїми пропозиціями. Я думаю, що всі зацікавлені, що за два тижні у нас була продуктивна дискусія і були результати", - додав Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, у Парижі відбулася зустріч радників лідерів нормандського формату – України, Німеччини, Франції та Росії. Переговори відбулися на тлі загострення ситуації біля українського кордону. Подробиці зустрічі – у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій ЄрмакНормандський формат