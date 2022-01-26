Сегодняшние переговоры в Париже - реанимация нормандского формата, - Ермак

"Я бы хотел сказать, что сам факт восстановления нормандского формата уже является положительным сигналом. Я считаю, что это реанимация нормандского формата", - сказал Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что после 8 лет войны Украина доверяет только реальным делам и результатам, а не только разговорам. По его словам, в ходе сегодняшней встречи была проведена ревизия предыдущих договоренностей и их статуса.

"Я думаю, что все стороны сделали выводы, чтобы через две недели прийти со своими предложениями. Я думаю, что все заинтересованы, что через две недели у нас была продуктивная дискуссия и были результаты", - добавил Ермак.