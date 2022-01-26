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Сегодняшние переговоры в Париже - реанимация нормандского формата, - Ермак

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал сегодняшнюю встречу советников лидеров нормандской четверки реанимацией этого переговорного формата. Он отметил, что стороны провели ревизию прошлых договоренностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Андрея Ермака.

"Я бы хотел сказать, что сам факт восстановления нормандского формата уже является положительным сигналом. Я считаю, что это реанимация нормандского формата", - сказал Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что после 8 лет войны Украина доверяет только реальным делам и результатам, а не только разговорам. По его словам, в ходе сегодняшней встречи была проведена ревизия предыдущих договоренностей и их статуса.

"Я думаю, что все стороны сделали выводы, чтобы через две недели прийти со своими предложениями. Я думаю, что все заинтересованы, что через две недели у нас была продуктивная дискуссия и были результаты", - добавил Ермак.

Напомним, сегодня, 26 января, в Париже прошла встреча советников лидеров нормандского формата - Украины, Германии, Франции и России. Переговоры прошли на фоне обострения ситуации возле украинской границе. Подробности встречи - в материале РБК-Украина.

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Андрей ЕрмакНормандский формат