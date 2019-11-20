З сьогоднішнього дня водіїв почнуть штрафувати за перевезення дітей без автокрісел

Водія тепер будуть штрафувати у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів
Закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел набув чинності. Вчора він був опублікований у виданні "Голос України".
Відзначимо, що тепер за порушення правил перевезення дітей на водія накладається штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
А повторне правопорушення, вчинене протягом року, карається штрафом у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Тепер Національна поліція буде розглядати справи про адміністративні правопорушення щодо порушення правил перевезення дітей.
Нагадаємо, Верховна рада України підтримала за основу і в цілому законопроект №1150 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей". Після цього президент Володимир Зеленський підписав цей законопроект.
А до цього в квітні 2019 року комітет парламенту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував ВР 8 скликання ввести штрафи за порушення правил перевезення дітей.