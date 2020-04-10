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С сегодняшнего дня в Украине будут проверять на коронавирус всех людей с пневмонией

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 11:08
С сегодняшнего дня в Украине будут проверять на коронавирус всех людей с пневмонией
Фото Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Ляшко прокомментировал ситуацию, связанную с противодействием распространения коронавируса

В Украине всех больных людей с диагнозом "пневмония" отныне будут проверять на коронавирус. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко прокомментировал ситуацию, связанную с противодействием распространения коронавируса в стране.

"С сегодняшнего дня мы тестируем всех с пневмонией, которые находятся в инфекционных больницах и больницах другого профиля, - сказал Ляшко.

Напомним, по состоянию на утро 10 апреля в Украине возросло количество зараженных коронавирусом до 2203. За сутки зафиксировано 311 случаев.

Кроме того, Минздрав отправил проверку в Ивано-Франковскую область, где больше всего случаев смерти от коронавируса. В частности, будет рассмотрен каждый конкретный случай и даны определенные рекомендации по улучшению оказания медицинской помощи.

Также заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о нарушениях по ситуации с коронавирусом в Николаевской области.

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