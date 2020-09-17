У Путіна виключили видачу російських авіадиспетчерів Польщі

Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Російська Федерація виключає видачу авіаційних диспетчерів Польщі у справі про катастрофу урядового літака під Смоленськом. Законодавство РФ не дозволяє видачу російських громадян.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РІА Новини.

За його словами, в Кремлі негативно сприйняли інформацію про те, що Польща вимагає видачу двох диспетчерів.

"Я не знаю, чи були якісь контакти чи якісь правові дії у відповідності з міжнародною практикою, чи отримувала наша Генпрокуратура або слідчі органи звернення з боку Варшави, про це нам поки не відомо", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща ініціює арешт російських диспетчерів, які працювали під час аварії літака президента Леха Качинського. За даними польського слідства, вони навмисне спровокували катастрофу.

Літак Ту-154 розбився 10 квітня 2010 року поблизу російського Смоленська. На борту були президент Качинський, його дружина і 86 членів урядової делегації.

Парламентська комісія Польщі з розслідування причин катастрофи прийшла до висновку, що катастрофа могла статися в результаті двох вибухів. Причому обидва вибухи сталися на борту літака.