ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Путіна виключили видачу російських авіадиспетчерів Польщі

Москва, Четвер 17 вересня 2020 17:53
У Путіна виключили видачу російських авіадиспетчерів Польщі
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація виключає видачу авіаційних диспетчерів Польщі у справі про катастрофу урядового літака під Смоленськом. Законодавство РФ не дозволяє видачу російських громадян.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РІА Новини.

За його словами, в Кремлі негативно сприйняли інформацію про те, що Польща вимагає видачу двох диспетчерів.

"Я не знаю, чи були якісь контакти чи якісь правові дії у відповідності з міжнародною практикою, чи отримувала наша Генпрокуратура або слідчі органи звернення з боку Варшави, про це нам поки не відомо", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща ініціює арешт російських диспетчерів, які працювали під час аварії літака президента Леха Качинського. За даними польського слідства, вони навмисне спровокували катастрофу.

Літак Ту-154 розбився 10 квітня 2010 року поблизу російського Смоленська. На борту були президент Качинський, його дружина і 86 членів урядової делегації.

Парламентська комісія Польщі з розслідування причин катастрофи прийшла до висновку, що катастрофа могла статися в результаті двох вибухів. Причому обидва вибухи сталися на борту літака.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Російська ФедераціяПольшаСмоленскавиакатастрофа
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся