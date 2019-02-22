Сьогодні закінчується пільговий період розмитнення "євроблях"

Подати декларацію на митницю можна до 24:00

Растаможить автомобили с иностранной регистрацией (евробляхи) по льготной ставке 0,5 акцизного сбора можно до 24 часов 22 февраля. Соответствующие нормы заложены в законе, принятом Верховной радой в ноябре 2018 года.

Согласно закону, с 23 февраля вступает в силу общий режим растаможки таких автомобилей по полной ставке акцизного налога.

На таможне обещают растаможить все автомобили, владельцы которых успеют подать декларации 22 февраля.

"22 февраля все таможни ГФС будут работать до 24:00. То есть все декларации, которые граждане успеют подать до 24 часов 22 февраля будут отработаны и оформлены в рамках льготной ставки при условии, если по ним не будет отказов таможни или они не будут отозваны самими гражданами", - сказал заместитель председателя ГФС Виктор Кривицкий.

Кроме того, до 23 мая еще будут действовать либерализованные нормы об административной ответственности для владельцев автомобилей. После этой даты и при превышении срока транзита или временного ввоза транспортного средства с иностранной регистрацией более чем на 30 суток гражданам грозит штраф в размере 170 тыс. грн или конфискация транспортного средства по решению суда. Кроме того, полиция может взыскать с владельца такой машины от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн штрафа.

Напомним, что законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

Как сообщало РБК-Украина, за время действия законов о льготных ставках на растаможку автомобилей с иностранной регистрацией в государственный бюджет поступило 7,67 млрд грн. По данным Минфина, на ноябрь прошлого года в Украине находилось 640 тыс. автомобилей, которые подпадали под действие закона о льготном растаможивании. С 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года растаможено 123,9 тыс. таких авто

Кроме того, с ноября прошлого года растаможили 71 тысячу автомобилей с иностранной регистрацией, которые заехали на территорию Украины. От растаможки этих автомобилей госбюджет получил 4,481 млрд грн. Это дополнительная сумма к поступлениям от растаможки "евроблях", то есть автомобилей, которые находились на территории Украины на момент принятия закона о льготном растаможивании.