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У Києві обмежать рух на Південному мосту

Новини » Суспільство     20.01.2020 - 17:25
У Києві обмежать рух на Південному мосту
Фото: Південний міст (РБК-Україна)

Обмеження діятимуть 21 січня

У Києві завтра, 21 січня, частково обмежать рух транспорту на Південному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київавтодору".

Зазначається, що рух буде обмежено з 12:00 до 20:00. На естакаді Південного мосту тривають поетапні роботи з невеликими обмеженнями руху.

"21 січня проведемо поточні роботи на асфальтовому покритті у напряму Наддніпрянського шосе. Роботи організуємо з 12:00 до 20:00. У цей час основний потік транспорту - у зворотному напрямку. Тому ми менше впливатимемо на трафік", - повідомили в "Київавтодорі.

Під час робіт рух буде частково обмежено.

РБК-Україна писало, що у понеділок, 20 січня, в центрі Києва утворився затор з автомобілів через аварію в районі метро "Кловська". Аварія сталася за участю двох автомобілів.

Нагадаємо, раніше у столиці після завершення новорічних та різдвяних свят відновили автомобільний рух в районі Софіївської площі. Володимирський проїзд був повністю відкритий для проїзду автотранспорту.

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