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Рада підтримала за основу закон про скасування монополії на спирт

Новини » Політика     15.11.2019 - 14:16
Рада підтримала за основу закон про скасування монополії на спирт
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Монополію на виробництво спирту планують скасувати з 1 січня

Верховна рада України в першому читанні прийняла за основу законопроект № 2300, який пропонує скасувати державну монополію на виробництво спирту з 1 січня 2020 року. За відповідне рішення проголосували 293 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім того, законопроект пропонує надати можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми виробляти спирт за умови отримання відповідної ліцензії. Також пропонується провести повну лібералізацію експорту спирту з України.

Для захисту українського виробника проектом передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом міністрів державні підприємства.

Відповідні зміни пропонується внести до закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального".

Нагадаємо, раніше в Раді не побачили ознак корупції в законі президента Володимира Зеленського про демонополізації спирту.

Зазначимо, Зеленський вніс до Ради законопроект про зняття державної монополії на виробництво спирту в кінці жовтня.

На посаду представника Кабміну в Раді розглядається Шуляк, - джерело
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