Рада скасувала держмонополію на виробництво спирту

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламент схвалив закон Зеленського в другому читанні

Верховна рада України у другому читанні схвалила законопроект № 2300, який пропонує скасувати державну монополію на виробництво спирту, передає кореспондент РБК-Україна.

Проект закону підтримали 284 нардепа.

Документом визначається, що виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, зернового дистиляту, біоетанолу здійснюється суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію.

Законом передбачено, що ліцензія на виробництво спирту видається підприємствам, що мають встановлені цілодобові системи відеоспостереження за виробництвом та відпуском продукції. Відключення цілодобових систем відеоспостереження є підставою для відмови у ліцензії або її відкликання.

При цьому визначається, що експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюється суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію на виробництво. Імпорт та оптова торгівля на території України цими видами спирту здійснюються за наявності ліцензії на право оптової торгівлі.

Так, оптова торгівля спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі може здійснюватися за наявності ліцензії на право оптової торгівлі закладами охорони здоров'я та суб'єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності. Порядок ведення реєстру зазначених закладів охорони здоров'я та суб'єктів господарювання (організацій) зооветеринарного постачання встановлює Кабінет міністрів.

Підкреслимо, у законі прописано, що до 1 січня 2024 року імпорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюється лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це урядом.

З 1 липня 2021 року дозволяється введення в експлуатацію та надання дозволів на будівництво нових підприємств з виробництва спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового.

Особи, які придбали майно Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (Державне підприємство "Укрспирт"), а також підприємства концерну "Укрспирт" або уклали договір у рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна, мають взяти на себе зобов’язання щодо збереження видів діяльності та не менш ніж 70 відсотків штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 1 січня 2020 року, до 1 липня 2021 року.

Відповідно до документу, до 1 січня 2024 року виробництво алкогольних напоїв для реалізації на території України здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового, що мають статус українських товарів відповідно до Митного кодексу України.

При цьому забороняється участь у приватизації, оренді держпідприємств - виробників спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового резидентів іноземної держави, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, та осіб, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами такої іноземної держави або діють у їх інтересах.

Нагадаємо, в середині листопада Рада в першому читанні прийняла за основу законопроект №2300, яким пропонувалося скасувати державну монополію на виробництво спирту з 1 січня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, в антикорупційному комітеті не побачили ознак корупції у законі президента Володимира Зеленського про демонополізацію спирту.

Відзначимо, Зеленський вніс до Ради законопроект про зняття державної монополії на виробництво спирту в кінці жовтня.