Сьогодні ввечері або завтра зранку будуть у Запоріжжі. У Маріуполі розпочалась евакуація

У Маріуполі сьогодні, 2 травня, розпочалася евакуація мирного населення. Евакуаційні автобуси вже вирушили до Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника міського голови Петра Андрющенка Радіо Свобода.
За його словами, евакуаційні автобуси вже вирушили з Маріуполя. Вони підберуть людей у Мангуші та Бердянську. Колона прибуде до Запоріжжя сьогодні ввечері або завтра зранку.
"За нашою інформацією, автобуси вирушили з Маріуполя. За попередньою домовленістю, автобуси підберуть людей у селищі Мангуш і Бердянську. Дозволено також долучатися до колони власним транспортом. Сподіваємося, що тисячі наших маріупольців, які застрягли по дорозі з Маріуполя до Запоріжжя (їх не пропускали окупанти), сьогодні ввечері або завтра зранку потраплять до Запоріжжя", - заявив Андрющенко.
Він також підтвердив, що окупанти вночі обстрілювали територію "Азовсталі".
Раніше ми повідомляли, що початок евакуації з Маріуполя перенесли на 2 травня.
Маршрут колони пройде через Токмак та Василівку. Людям дозволили приєднатися на власному транспорті.
Крім того, жителям Маріуполя доведеться пройти фільтрацію окупантів у Мангуші.
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