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Через Токмак та Василівку. Мешканці Запорізької області можуть евакуюватись з колоною із Маріуполя

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Запоріжжя, Понеділок 02 травня 2022 10:29
Через Токмак та Василівку. Мешканці Запорізької області можуть евакуюватись з колоною із Маріуполя Фото: жителі Запорізької області можуть евакуюватися з колоною із Маріуполя (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Жителі Запорізької області можуть евакуюватись у понеділок, 2 травня, приєднавшись до колони, що буде йти з Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.

"За підтримки ООН та Червоного Хреста сьогодні погоджено "зелений коридор" Маріуполь - Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

В адміністрації додають, що колони автобусів будуть прямувати через Токмак та Василівку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що початок евакуації з Маріуполя перенесли на 2 травня, точка збору людей - торговий центр "Порт Сіті".

Напередодні почалася евакуація за участю ООН і Червоного Хреста, очікується, що вже сьогодні перші евакуйовані доберуться до Запоріжжя.

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Запорожская область евакуація
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