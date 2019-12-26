В Україні похолодало до -10

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Синоптики розповіли прогноз погоди на наступні чотири дні

Погода в Україні, а саме в Карпатах, погіршилась, температура повітря впала до -10. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Зазначається, що на горі Піп Іван Чорногірський хмарно.

Синоптики Українського Гідрометцентру також розповіли прогноз погоди на наступні чотири дні.

Прогноз на 27 грудня

Завтра у більшості областей сніг з дощем. Зокрема, на заході України. Там температура повітря вдень складе +2+4, вночі очікується така ж сама. На півночі та в центрі країни температура повітря вдень складе теж +2+4, так само й вночі.

У східних областях невеликі дощі, але без снігу. Вдень температура повітря вдень складе +4+6, а вночі +2+4. Так само й на півдні країни.

За прогнозом синоптиків, у Києві 27 грудня дощ зі снігом. Температура повітря вдень складе +2+4, так само й вночі.

Прогноз на 28 грудня

У п'ятницю всю Україну накриє сніг. Тільки у Закарпатській та південних областях можливий дощ зі снігом. На заході температура повітря вдень складе 0-2, вночі так само. У північних та центральних областях температура повітря вдень складе 0-2, вночі -1+1.

На сході країни вдень 0+2 і вночі так само. У південних областях лишається "плюсова температура", вдень +2+4, а вночі 0+2. У Києві 28 грудня йтиме сильний сніг. Вдень 0-2, так само й вночі.

Прогноз на 29 грудня

У суботу в Україні ще буде йти сніг, але не такий сильний. На заході температура повітря вдень складе -1-3, вночі -4-6. У південних та східних областях вдень 0+2, вночі -1+1.

У цетральний та північних областях похолодає до -3. Вночі очікується -3-6. Також синоптики зазначають, що у Києві у суботу буде йти сніг. Температура повітря вдень складе -1-3, а вночі -3-5.

Прогноз на 30 грудня

У неділю в Україні сонячна погода, але морозно. На заході температура повітря вдень складе -1-3, а вночі -4-6. На півдні країни вдень 0+2, а вночі -1-3.

У східних та центральних областях вдень -1-3, а вночі -2-8. На півночі країни вдень -2-4, а вночі -5-7. У столиці у неділю температура повітря вночі впаде до -6-8, вдень буде -1-3.

Нагадаємо, синоптики Українського Гідрометцентру попереджали, що сьогодні на заході України, а також в Карпатах очікується мокрий сніг.