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Укрзалізниця продовжить евакуацію жителів Донбасу зі станції у Слов'янську і Покровську

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Україна, Субота 09 квітня 2022 09:04
Укрзалізниця продовжить евакуацію жителів Донбасу зі станції у Слов'янську і Покровську Фото: Укрзалізниця продовжить евакуацію жителів східних областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Укрзалізниця продовжить евакуацію людей зі східних напрямків. Наразі працюють залізничні станції у Слов'янську і Покровську, а також у Новозолотарівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

"Донецька та Луганська ВЦА спрямовують максимум зусиль на евакуацію громадян, передусім дітей, жінок, літніх людей, осіб з інвалідністю - зараз саме час це зробити, адже обстріли стають дедалі інтенсивнішими", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вокзал у Краматорську через ракетний обстріл російськими окупантами тимчасово призупинив роботу. Проте у Донецькій області здійснюється відправлення потягів зі Слов'янську і Покровську, у Луганській області - з Новозолотарівки.

Також, зважаючи на зростаючу кількість атак по цивільних об'єктах, будуть додатково посилені заходи для зменшення скупчень навколо вокзалів і розділення потоків пасажирів.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу у Краматорську.

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