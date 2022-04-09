Укрзалізниця продовжить евакуацію жителів Донбасу зі станції у Слов'янську і Покровську

Укрзалізниця продовжить евакуацію людей зі східних напрямків. Наразі працюють залізничні станції у Слов'янську і Покровську, а також у Новозолотарівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

"Донецька та Луганська ВЦА спрямовують максимум зусиль на евакуацію громадян, передусім дітей, жінок, літніх людей, осіб з інвалідністю - зараз саме час це зробити, адже обстріли стають дедалі інтенсивнішими", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вокзал у Краматорську через ракетний обстріл російськими окупантами тимчасово призупинив роботу. Проте у Донецькій області здійснюється відправлення потягів зі Слов'янську і Покровську, у Луганській області - з Новозолотарівки.

Також, зважаючи на зростаючу кількість атак по цивільних об'єктах, будуть додатково посилені заходи для зменшення скупчень навколо вокзалів і розділення потоків пасажирів.