Сьогодні в Україні переважно сухо, вдень до +29

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві опадів не прогнозується, вдень до +25

Погода в Україні 6 вересня буде сухою на більшості території, лише в деяких північних та центральних областях можливі невеликі короткочасні дощі, вдень температура підніметься до +29. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом українських синоптиків, сьогодні невеликі дощі можуть пройти лише у Сумській, Полтавській, Житомирській та Дніпропетровській областях, на решті території буде суха та переважно сонячна погода. Вдень середні показники температури повітря коливатимуться від +23 до +27, вночі від +10 до +15. У східних та південних областях температура вдень місцями підніметься до +29.

У Криму опадів сьогодні також не очікується, вдень температура повітря коливатиметься в межах +25...+27, вночі від +14 до +16.

Погода у Києві на сьогодні

Як повідомляються синоптики, у столиці сьогодні, 6 вересня, очікується мінлива хмарність, опадів продовж доби не очікується. Температура повітря вдень коливатиметься від +23 до +25, вночі очікується від +11 до +13 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала опади на північному сході та на крайньому заході України у п'ятницю, 6 вересня. За її даними, на решті території країни сьогодні переважатиме суха та тепла погода.