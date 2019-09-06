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Сегодня в Украине преимущественно сухо, днем до +29

Новости » Общество    06.09.2019 - 08:00
Сегодня в Украине преимущественно сухо, днем до +29
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве осадков не прогнозируется, днем до +25

Погода в Украине 6 сентября будет сухой на большинстве территории, лишь в некоторых северных и центральных областях возможны небольшие кратковременные дожди, днем температура поднимется до +29. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу украинских синоптиков, сегодня небольшие дожди могут пройти лишь в Сумской, Полтавской, Житомирской и Днепропетровской областях, на остальной территории будет сухая и преимущественно солнечная погода. Днем средние показатели температуры воздуха будут колебаться от +23 до +27, ночью от +10 до +15. В восточных и южных областях температура днем местами поднимется до +29.

В Крыму осадков также не ожидается, днем температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+27, ночью от +14 до +16.

Сегодня в Украине преимущественно сухо, днем до +29

Погода в Киеве на сегодня

Как сообщают синоптики, в столице сегодня, 6 сентября, ожидается переменная облачность, осадков в течение суток не ожидается. Температура воздуха днем будет колебаться от +23 до +25, ночью ожидается от +11 до +13 градусов.

Сегодня в Украине преимущественно сухо, днем до +29

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко прогнозировала осадки на северо-востоке и на крайнем западе Украины в пятницу, 6 сентября. По ее данным, на остальной территории страны сегодня будет преобладать сухая и теплая погода.

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