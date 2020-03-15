Сьогодні в Україні очікується суттєве похолодання

Погода в Україні сьогодні, 15 березня, буде сонячною, проте очікується суттєве похолодання на всій території країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

В центральних, східних і західних областях синоптики прогнозують сонячну погоду, температура повітря знизиться до +3+5 вдень, і -2-5 вночі. У Закарпатській області вдень очікується +6+8 градусів. На півночі України температура становитиме +2+4 вдень, і -2-4 вночі, в Харківській області +1+3 вдень. У південних областях буде більше тепла погода - в Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях +4+6, вдень 0+3 вночі, в Одеській області +5+7, вдень +1+3 вночі.

Прогноз в Києві

У столиці в неділю буде без опадів, температура повітря знизиться до +2+4 вдень, а вночі до -1-3.

Нагадаємо, 14 березня в Україні синоптики оголосили штормове попередження. Вдень майже в усіх областях пориви вітру до 15-20 метрів в секунду. У Києві поривчастий вітер, силою 15-18 метрів в секунду, а в Київській області пориви сягали 20 м/с.

Раніше РБК-Україна писало, що у Карпатах зберігалася сніголавинна небезпеку відлиги. зокрема, у горах Закарпатської області 14 березня був оголошений 3 рівень небезпеки сходження лавин.