Сьогодні може відбутися нарада керівництва парламенту з головами фракцій і груп

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нарада має відбутися 18:00

У неділю, 29 березня, має відбутися нарада керівництва парламенту з головами фракцій і депутатських груп. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ольгу Туній, прес-секретаря голови Верховної ради Дмитра Разумкова.

За її словами, нарада має відбутися 18:00.

"За інформацією станом на зараз, сьогодні о 18:00 має відбутися нарада керівництва парламенту з головами фракцій і груп, в робочому режимі", - повідомила прес-секретар.

Раніше РБК-Україна писало, що Верховна рада України на позачерговому засіданні може затвердити кандидатури трьох міністрів, серед яких глави Мінкультури, МОЗ та Міненергетики.

Раніше також обговорювалася можливість звільнення міністра фінансів Ігоря Уманського, однак, за словами співрозмовників у Раді, на цю мить рішення не прийнято.

Нагадаємо, раніше ряд ЗМІ з посиланням на народних обранців повідомляли, що керівник МОЗ Ілля Ємець вирішив піти у відставку. У міністерстві цю інформацію спростували, заявивши, що МОЗ продовжує працювати в посиленому режимі.