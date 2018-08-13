Сьогодні відбудеться екстрене засідання Ради суддів у зв'язку зі справою Кернеса

На порядку денному питання про вжиття заходів для забезпечення дотримання учасниками судових процесів конституційного принципу рівності перед судом

Позачергове екстрене засідання Ради суддів України про тиск на суддю у справі мера Харкова Геннадія Кернеса. Про це повідомляє прес-служба Ради суддів.

Повідомляється, що Рада суддів сьогодні збереться на позачергове засідання у зв'язку із зверненнями суддів та інших осіб, які поширюються в ЗМІ і стосуються розгляду кримінальної справи 10 серпня 2018 року Київським районним судом міста Полтави по справі Кернеса і його охоронців.

На порядку денному питання про вжиття невідкладних заходів для забезпечення дотримання учасниками судових процесів конституційного принципу рівності перед судом і законом.

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура України почала розслідування стосовно судді Київського районного суду Полтави Андрія Антонова, який закрив справу мера Харкова Геннадія Кернеса.

Як повідомлялося, Кернес і його охоронці Блінніков і Смицький

підозрювалися у викраденні і побитті учасників Евромайдана 25 січня 2014 року. 2 березня 2015 Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

10 серпня, суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов постановив закрити кримінальне провадження проти Кернеса, Бліннікова і Смицького у зв'язку з відмовою звинувачення від обвинувального акта. Це рішення може бути оскаржене протягом 7 днів.