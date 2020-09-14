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Сьогодні відбудеться зустріч Лукашенка і Путіна

Автор: Анастасия Рокитна

Сьогодні у Сочі (Росія) пройде зустріч президента Білорусі Олександра Лукашенка та його російського колеги Володимира Путіна. У Путіна сказали, що цей візит важливий через ситуацію в Білорусі.

Про це повідомляє БелТА.

У Кремлі сказали, що ні підписання документів, ні спільної прес-конференції за підсумками переговорів не заплановано.

В ході переговорів вони обговорять ключові питання розвитку російсько-білоруських відносин, стратегічне партнерство і союзництво.

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Раніше Лукашенко заявив, що на зустрічі з Путіним має намір вирішити "наболілі питання", а протягом останнього часу між сторонами йдуть інтенсивні переговори.

Зазначимо, Путін просив його поговорити з президентом України Володимиром Зеленським "по-батьківськи".

Нагадаємо, Лукашенко і Путін домовилися задіяти спільні війська при загрозі із Заходу.

Крім того, Російська Федерація підготувала силовиків на його прохання на випадок загострення ситуації.

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