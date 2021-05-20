Сьогодні відбудеться прес-конференція Зеленського: що потрібно знати

Коли і де відбудеться прес-конференція

В Офісі президента анонсували велику зустріч Володимира Зеленського з представниками ЗМІ на четвер, 20 травня. Саме цього дня в 2020 році відбулася попередня прес-конференція, а в 2019 - інавгурація президента.

Прес-конференція пройде на території авіаційного держпідприємства "Антонов". Початок зустрічі о 12:00. Доступ журналістів, які отримали акредитацію, на територію заводу відкриють з 10:30

Трансляція на українській та англійській мовах буде доступна на всіх сторінках Офісу президента в соціальних мережах.

Про що говоритиме Зеленський

Тема прес-конференції присвячена досягнутими результатами за два роки на посаді глави держави. Також президент України розповість про плани подальшої діяльності.

"Це буде досить велика і докладна розмова, щоб можна було підвести підсумки перших двох років каденції Володимира Зеленського та обговорити ключові напрямки роботи і рішення, які повинні бути прийняті протягом третього року", - повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Формат заходу

У зв'язку з карантином через коронавірус, прес-конференція буде організована з певними обмеженнями.

Так, в анонсі від Офісу президента зазначено, що через вимоги карантину кількість представників ЗМІ на територію проведення заходу може бути обмежена.

Торішня зустріч на карантині

Сьогоднішня велика прес-конференція Зеленського є вже третьою за рахунком за час його перебування на посаді президента.

У минулому році глава держави спілкувався з журналістами також 20 травня. Спочатку конференція була запланована на квітень, але через жорсткий карантин у країні її перенесли.

Захід проходив під відкритим небом в парковій частині Маріїнського палацу і тривав близько 3 годин. Кількість учасників обмежили - по одному журналісту і фотографу від кожного ЗМІ. Причому деяким журналістам відмовили в акредитації.

Володимир Зеленський говорив про підсумки року роботи на посаді, також піднімалися питання можливого висунення на другий термін, переговорів з Володимиром Путіним, пріоритетності мінського формату по Донбасу, а також великої приватизації в країні.

Перша прес-конференція Зеленського побила світовий рекорд

Перша зустріч Зеленського з журналістами в широкому форматі пройшла в жовтні 2019 року і побила світовий рекорд по тривалості. Протягом 14 годин президент спілкувався з журналістами на території KyivFoodMarket.

У прес-марафоні взяло участь близько 300 представників засобів масової інформації. Серед основних тем - виконання передвиборних обіцянок, тарифи на комунальні послуги, кадрові призначення, війна на Донбасі, переговори в нормандському форматі, ринок землі, легалізація грального бізнесу.