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Завтра Зеленський дасть прес-конференцію: в ОП назвали час та місце

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Середа 19 травня 2021 11:11
Завтра Зеленський дасть прес-конференцію: в ОП назвали час та місце Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прес-конференція президента України Володимира Зеленського відбудеться завтра у Києві. Місцем проведення обрали ДП "Антонов".

Про це повідомили у прес-службі ОП.

Так, президент зустрінеться із журналістами о 12:00. Представників ЗМІ почнуть пускати на територію заводу з 10:30.

На акредитацію журналістам дали чотири години - її проводитимуть до 15:00 19 травня.

Прес-конференція транслюватиметься онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу президента українською та англійською мовами.

Раніше стало відомо, що Зеленський 20 травня проведе прес-конференцію за підсумками дворіччя каденції.

В ОП повідомляли РБК-Україна, що буде напрацьовано спеціальний формат прес-конференції.

Відзначимо, остання велика прес-конференція Володимира Зеленського відбулася на першу річницю його інавгурації, 20 травня 2020 року.

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