Сьогодні у Словаччині проходять президентські вибори

Участь у виборах беруть 13 кандидатів

Сегодня, 16 марта 2019, в Словакии начались выборы президента страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, 13 кандидатов принимают участие в выборах главы государства. По данным опросов, лидером президентской гонки является Зузана Капутова, либеральный юрист, которая опережает представителя правящей партии Мароша Шефровича.

Отмечается, что избирательные участки Словакии будут открыты до 22 часов по местному времени, а результаты выборов станут известны уже в течение следующего дня.

Кроме того, в случае, если никто из кандидатов не сможет набрать абсолютного большинства голосов, то 30 марта в стране состоится 2-й тур выборов. Участие во втором туре примут два кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алжире президентские выборы, которые должны были состоятся 18 апреля 2019 года, перенесли из-за массовых протестов, которые несколько недель продолжаются в стране.

Как писало РБК-Украина, в Индии 10 марта объявили о проведение всеобщих выборов, которые должны стать крупнейшими в мире. Выборы будут проходить в 7 этапов, начиная с 11 апреля. Подсчет голосов будет проходить до 23 мая 2019 года.

Добавим, что осенью 2019 года парламентские и президентские выборы состоятся в Тунисе.