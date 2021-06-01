Постраждалі від вибуху нафтобази у Василькові люди почали отримувати компенсації

Понад 2 тисяч жителів вже отримали компенсацію моральної шкоди, пов'язаної з пожежею і вибухом на нафтобазі БРСМ у 2015 році. Сума компенсації склала близько 22 мільйонів гривень.

Водночас, як розповіли адвокати АТ Greco, які здійснювали юридичний супровід справи, вони орієнтувалися на західну концепцію, де інститут class-actions (колективних позовів) дуже розвинений. Причому на Заході саме громадські організації найчастіше стають ініціаторами подібних процесів.

"Об'єднання постраждалих в громадську організацію і подача позову від такої організації є найбільш ефективним способом захисту прав великої однорідної групи осіб. В іншому випадку кожен потерпілий повинен подавати окремий позов або приєднуватися в якості третьої особи до нашого позову, що створювало б додаткові труднощі", - пояснила адвокат АО Greco Олена Лоленко.

Позов в суд був поданий влітку 2018 року. Через апеляційні скарги відповідачів справа п'ять разів перебувала на розгляді в Апеляційному суді і тричі у Верховному суді. І могло б тривати ще не один рік.

"У підсумку частиною відповідачів було укладено мирову угоду за принципом ex gratia (добровільна виплата без юридичної відповідальності, - ред.), І люди вже отримали компенсації. Загальна сума компенсації склала близько 22 мільйонів гривень. Понад 2000 осіб отримали приблизно по 10 тисяч гривень. Звичайно, можна було б розраховувати і на більше, але все могло затягнутися ще на кілька років без будь-яких гарантій перемоги, адже суд є суд. І Васильківці одноголосно прийняли рішення, що мирова угода є більш раціональним варіантом у цій ситуації", - розповів Олег Верник.

Нагадаємо, 8 червня 2015 року загорівся резервуар з паливом на нафтобазі у Васильківському районі. Пожежа тривала 8 днів. В результаті пожежі на нафтобазі загинули шестеро людей, з них четверо - пожежники. Жителі навколишніх сіл втратили урожай, загинули домашня худоба і птиця. Вода в колодязях стала непридатною до вживання.

Урядова комісія визначила, що нафтобаза через порушення містобудівного законодавства, правил техногенної, пожежної та екологічної безпеки функціонувала як аварійно-небезпечний об'єкт.