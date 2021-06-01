Постраждалі від вибуху нафтобази у Василькові люди почали отримувати компенсації
Понад 2 тисяч жителів вже отримали компенсацію моральної шкоди, пов'язаної з пожежею і вибухом на нафтобазі БРСМ у 2015 році. Сума компенсації склала близько 22 мільйонів гривень.
Про це повідомив голова ГО "Фонд ліквідації наслідків Васильківської трагедії" Олег Верник.
Водночас, як розповіли адвокати АТ Greco, які здійснювали юридичний супровід справи, вони орієнтувалися на західну концепцію, де інститут class-actions (колективних позовів) дуже розвинений. Причому на Заході саме громадські організації найчастіше стають ініціаторами подібних процесів.
"Об'єднання постраждалих в громадську організацію і подача позову від такої організації є найбільш ефективним способом захисту прав великої однорідної групи осіб. В іншому випадку кожен потерпілий повинен подавати окремий позов або приєднуватися в якості третьої особи до нашого позову, що створювало б додаткові труднощі", - пояснила адвокат АО Greco Олена Лоленко.
Позов в суд був поданий влітку 2018 року. Через апеляційні скарги відповідачів справа п'ять разів перебувала на розгляді в Апеляційному суді і тричі у Верховному суді. І могло б тривати ще не один рік.
"У підсумку частиною відповідачів було укладено мирову угоду за принципом ex gratia (добровільна виплата без юридичної відповідальності, - ред.), І люди вже отримали компенсації. Загальна сума компенсації склала близько 22 мільйонів гривень. Понад 2000 осіб отримали приблизно по 10 тисяч гривень. Звичайно, можна було б розраховувати і на більше, але все могло затягнутися ще на кілька років без будь-яких гарантій перемоги, адже суд є суд. І Васильківці одноголосно прийняли рішення, що мирова угода є більш раціональним варіантом у цій ситуації", - розповів Олег Верник.
Нагадаємо, 8 червня 2015 року загорівся резервуар з паливом на нафтобазі у Васильківському районі. Пожежа тривала 8 днів. В результаті пожежі на нафтобазі загинули шестеро людей, з них четверо - пожежники. Жителі навколишніх сіл втратили урожай, загинули домашня худоба і птиця. Вода в колодязях стала непридатною до вживання.
Урядова комісія визначила, що нафтобаза через порушення містобудівного законодавства, правил техногенної, пожежної та екологічної безпеки функціонувала як аварійно-небезпечний об'єкт.