Сьогодні останній день для зміни місця голосування

Сьогодні, 15 липня, останній день зміни місця голосування на позачергових вибори у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центральної виборчої комісії (ЦВК) в Facebook.

Як повідомляє прес-служба Центрвиборчкому, тимчасово змінити місце голосування на позачергових парламентських виборах можна буде до 15 липня. Тобто, для зміни місця голосування сьогодні останній день.

"Якщо хтось з виборців має намір тимчасово змінити місце голосування, але ще не скористався такою можливістю, Комісія пропонує не зволікати зі зверненням до органу ведення Державного реєстру виборців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що місце голосування на позачергових парламентських виборах змінили більше тисячі жителів окупованого Криму. За даними Державного реєстру виборців, станом на 7 липня змінили місце голосування 907 жителів Криму і 256 жителів Севастополя.

Крім того, вже понад 26 тисяч українських громадян змінили місце голосування перед позачерговими виборами в Раду. Зокрема, змінили місце голосування майже 6,9 тис. жителів Донецької області і 3,7 тис. жителів Луганської області.